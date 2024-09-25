Появилось видео задержания пособников украинских телефонных мошенников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео, на котором силовики задержали в Дагестане лиц, причастных к деятельности украинских телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео оперативники надевают наручники на двух мужчин, просят их убрать «ноги под себя», за кадром слышно испуганный женский голос.

«Хорошо, хорошо, а как это сделать?» — говорит девушка.

Еще одного мужчину силовики вытащили из автомобиля. Также на видео представлено оборудование, с помощью которого злоумышленники осуществляли звонки, большое количество сим-карт российских операторов сотовой связи, множество 5-тысячных купюр.

Следствие установило, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключили с российскими операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии и получили многоканальные телефонные номера фиксированной связи. Затем они, при помощи спецоборудования, предоставили доступ к этой системе гражданам Украины.

С этих номеров мошенники обзванивали россиян, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, спецслужб и банков. Ущерб от их действий составил более 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, все подозреваемые задержаны.

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