Россиянку, которую неизвестные увезли в ее машине, нашли на трассе с перерезанным горлом

Похищенную недавно женщину из Балаково нашли мертвой на трассе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Неизвестные перерезали Наталье Алешниковой горло.

Следствие рассматривает разные версии, одна из которых — «любовный треугольник». По предварительным данным, 47-летняя россиянка могла встречаться с женатым мужчиной.

У погибшей остался сын.

Как сообщает Telegram-канал 112, рядом с женщиной был обнаружен автомобиль. Среди версий авторы указывают «личную месть», но подробностей пока нет.

Женщина пропала несколько дней назад. Неизвестные на парковке заставили ее залезть в собственную машину и увезли в неизвестном направлении.

Изначально предполагалось, что это могло быть розыгрышем — на следующий день у женщины был день рождения. Позже появилась версия о том, что неизвестные пытались выманить женщину под предлогом покупки машины.

Ранее в Тюмени мужчина с особенностями психики ушел с концерта в церкви и пропал.