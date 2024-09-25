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Россиянку, которую неизвестные увезли в ее машине, нашли на трассе с перерезанным горлом

SHOT: похищенную жительницу Балаково нашли с перерезанным горлом

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На дорогах Балаково | CAR64/VK

Похищенную недавно женщину из Балаково нашли мертвой на трассе. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Неизвестные перерезали Наталье Алешниковой горло.

Следствие рассматривает разные версии, одна из которых — «любовный треугольник». По предварительным данным, 47-летняя россиянка могла встречаться с женатым мужчиной.

У погибшей остался сын.

Как сообщает Telegram-канал 112, рядом с женщиной был обнаружен автомобиль. Среди версий авторы указывают «личную месть», но подробностей пока нет.

Женщина пропала несколько дней назад. Неизвестные на парковке заставили ее залезть в собственную машину и увезли в неизвестном направлении.

Изначально предполагалось, что это могло быть розыгрышем — на следующий день у женщины был день рождения. Позже появилась версия о том, что неизвестные пытались выманить женщину под предлогом покупки машины.

Ранее в Тюмени мужчина с особенностями психики ушел с концерта в церкви и пропал.

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