Врач предупредил об опасности самолечения по советам фармацевта

Пациентам стоит избегать самолечения с помощью препаратов по советам фармацевта. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Он напомнил, что фармацевты и сотрудники аптек не могут продавать рецептурные препараты, а также другие лекарства без назначения. При этом, по его словам, они могут посоветовать замену средствам в случае, если назначенных врачом лекарств не оказалось в аптеке.

«И если пациент говорит: «Мне что-нибудь от кашля», и ему что-то фармацевт дает, это очень может быть вредным для пациента, потому что можно назвать минимум 10 болезней с симптомами кашля. И при некоторых видах кашля его подавление может навредить очень сильно. А где-то наоборот. Короче говоря, все лекарства должен назначать доктор», — подчеркнул Жемчугов.

Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова до этого говорила, что маркетплейсы допускают массу нарушений в онлайн-торговле лекарствами и продуктами для здоровья. За прошлый год их количество выросло в 10 раз, уточнила она.

Ранее женщина получила 11 лет колонии после того, как подделала рецепт на лекарство.