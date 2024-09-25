Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянка отказалась лечить тяжелобольного ребенка

В Нижнем Тагиле мать отказалась лечить тяжелобольного ребенка

close
Shutterstock

В Нижнем Тагиле усилиями прокуратуры ребенка с тяжелым заболеванием поместили в стационар. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как установило ведомство, мать несовершеннолетнего отказывалась лечить ребенка, у которого диагностировано тяжелое хроническое заболевание. Она отказалась давать препараты, не показывала маленького пациента врачам, в результате чего болезнь стала прогрессировать, а состояние ребенка ухудшилось.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о возложении на родительницу обязанности положить несовершеннолетнего в больницу на срок не менее 21 день. Суд удовлетворил требование ведомства, и ребенка забрали в стационар. Законную представительницу несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по защите прав и интересов детей».

Ранее в Кемеровской области осудили россиянку, которая 10 лет отказывалась лечить сына.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами