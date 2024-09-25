Россиянка отказалась лечить тяжелобольного ребенка

В Нижнем Тагиле усилиями прокуратуры ребенка с тяжелым заболеванием поместили в стационар. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как установило ведомство, мать несовершеннолетнего отказывалась лечить ребенка, у которого диагностировано тяжелое хроническое заболевание. Она отказалась давать препараты, не показывала маленького пациента врачам, в результате чего болезнь стала прогрессировать, а состояние ребенка ухудшилось.

Прокуратура направила исковое заявление в суд о возложении на родительницу обязанности положить несовершеннолетнего в больницу на срок не менее 21 день. Суд удовлетворил требование ведомства, и ребенка забрали в стационар. Законную представительницу несовершеннолетнего привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по защите прав и интересов детей».

Ранее в Кемеровской области осудили россиянку, которая 10 лет отказывалась лечить сына.