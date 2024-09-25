Россиян предупредили об уголовной ответственности за фиктивный брак

Фиктивный брак – это махинация государственным институтом брака, за которую предусмотрено уголовное наказание. Для определения таких видов брака у российских правоохранительных органов есть определенные критерии, рассказал 360.ru адвокат Алексей Михальчик.

Главная проблема фиктивных браков – это попытка узаконить пребывание иностранного гражданина в России. В Семейном кодексе определено, что цель создания брака – деторождение и ведение совместного хозяйства – по сути, речь идет о создании семьи. То есть сегодня выработаны определенные критерии настоящего брака, подчеркнул юрист.

«Службы правоохранительных органов, которые занимаются борьбой с незаконной миграцией, понимают, какие параметры надо проверять, если так можно выразиться, чтобы понять, фиктивный брак или нет», — добавил он.

В числе прочего проверяются совместное проживание, совместные траты, приобретение имущества, деторождение – все это критерии настоящего брака. При отсутствии этих признаков брак могут признать фиктивным. Причем россиянину, который пошел на такой шаг, заключив союз с иностранцем, за это грозит уголовная ответственность. Причем если раньше считалось, что для этого нужно заключить несколько браков, то сегодня серьезное наказание предусмотрено даже за один такой прецедент, заключил адвокат.

Напомним, по данным МВД, за семь месяцев 2024 года ведомство аннулировало вид на жительство 75 иностранцам, получившим его с помощью фиктивных браков. Для пресечения подобной негативной практики территориальными органами МВД России на постоянной основе проводится работа по выявлению фиктивности брачных отношений.

Ранее в России задержали участников ОПГ, оформлявших фиктивные браки с африканцами.