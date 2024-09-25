Россиянам рассказали, как мошенники крадут данные через открытки в WhatsApp

Пользователям WhatsApp и других мессенджеров рекомендуется не пересылать открытки и не переходить по неизвестным ссылкам в сообщениях, чтобы не нарваться на мошеннические действия. Об этом «Москве 24» рассказал руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

По его словам, мошенники могут присылать открытки от лица знакомых, если они смогли получить доступ к их аккаунту.

«Лучше ничего не пересылать. Задача активных пользователей — научить людей старшего поколения, своих родителей, что не нужно пересылать картинки, потому что они могут быть потенциально опасными», — подчеркнул Ульянов.

Эксперт уточнил, что обычный пользователь вряд ли распознает вредоносную открытку самостоятельно, потому что она может представлять собой набор программного кода, который отображается в виде открытки. Это позволяет украсть личные данные россиян. Аналогичным способом злоумышленники могут отправлять сообщения с просьбой проголосовать за какого-либо родственника, заключил он.

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов до этого говорил, поздравительные онлайн-открытки действительно могут рассылаться злоумышленниками и содержать фишинговые ссылки. По его словам, были случаи, когда под видом архива пользователи в мессенджерах получали вредоносное программное обеспечение. Они ожидали увидеть внутри изображение или презентацию, однако это были исполняемые файлы (.exe). С помощью такого способа злоумышленники могут украсть аккаунты в мессенджере у конкретных жертв.

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