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Россияне ответили, верят ли они в происхождение людей от обезьяноподобных предков

«КП»: 57% россиян верят в происхождение людей от обезьяноподобных предков

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Shutterstock

Более половины (57%) россиян верят в то, что все люди произошли от обезьяноподобных предков. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне предложения исключить теорию Дарвина из школьных учебников. В нем приняли участие 6,1 тыс. человек.

По мнению этой части респондентов, менять информацию в учебниках не стоит, потому что нельзя отрицать трансформацию живых существ и естественный отбор.

«Верим мы или нет, но однозначно у нас с обезьянами общий предок. Это подтвердили генетики. Теория эволюции Дарвина однозначно должна изучаться в школе», — сказал участник опроса.

При этом 39% опрошенных россиян ответили, что не верят в теорию эволюции. Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что вне зависимости от их личных убеждений в школе важно рассказывать детям обо всех существующих научных теориях.

19 сентября бывший премьер-министр Чеченской республики и экс-мэр Грозного Муслим Хучиев предложил министру просвещения России Сергею Кравцову исключить теорию Дарвина из школьных учебников. По его словам, теория Дарвина «противоречит религиозному воспитанию, все религии это признали».

Ранее ученые раскрыли тайну движения растений, озадачившую Чарльза Дарвина.

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