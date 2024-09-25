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В забайкальской Могоче возобновили электроснабжение после аварии

В забайкальской Могоче восстановили электроснабжение после локального сбоя

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Anna Voitenko/Reuters

В забайкальском городе Могоче восстановили электроснабжение после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал регионального министерства ЖКХ.

«Электроснабжение г. Могоча, нарушенное в результате локального сбоя на центре питания 220 кВ, полностью восстановлено. Подстанция работает в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что причины сбоя в работе местной подстанции устанавливаются.

До этого администрация округа сообщала, что забайкальский город Могоча оказался обесточен по неизвестной причине. Население города составляет около 12 тысяч человек.

Также 11 сентября Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электричества из-за обрыва ЛЭП. При этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что опасается уязвимости Запорожской АЭС из-за ее зависимости от работы лишь двух ЛЭП.

Ранее на Урале самосвал врезался в опору ЛЭП и обесточил завод.

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