В забайкальской Могоче возобновили электроснабжение после аварии

В забайкальском городе Могоче восстановили электроснабжение после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал регионального министерства ЖКХ.

«Электроснабжение г. Могоча, нарушенное в результате локального сбоя на центре питания 220 кВ, полностью восстановлено. Подстанция работает в штатном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что причины сбоя в работе местной подстанции устанавливаются.

До этого администрация округа сообщала, что забайкальский город Могоча оказался обесточен по неизвестной причине. Население города составляет около 12 тысяч человек.

Также 11 сентября Энергодар и близлежащие населенные пункты остались без электричества из-за обрыва ЛЭП. При этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что опасается уязвимости Запорожской АЭС из-за ее зависимости от работы лишь двух ЛЭП.

Ранее на Урале самосвал врезался в опору ЛЭП и обесточил завод.