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Дядя отравившихся в Красноярском крае детей объяснил неправдоподобность версии с дихлофосом

ТАСС: дом отравившейся в Красноярском крае семьи проветривали после дихлофоса

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Дядя детей, пострадавших в результате отравления в Красноярском крае, рассказал ТАСС, что дом после обработки дихлофосом проветривали.

По словам мужчины, он не верит в версию отравления дихлофосом.

«Точно знаю, что дом после использования средства проветривался минимум два часа. А потом, после проветривания, дети были еще какое-то время на улице и не заходили в дом», — поделился родственник семьи.

24 сентября в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. Ведомство опубликовало фотографии с дихлофосом «Варан», который производится на новосибирском заводе «Сибиар».

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября супруги пришли в сознание.

Ранее токсиколог рассказал, что делать при отравлении химикатами.

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Отравление семьи дихлофосом
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