Спасатели потушили пожар на складе автозапчастей в Москве

Спасатели потушили возгорание на складе автозапчастей на улице Горбунова, 12а в Москве. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Москве», — говорится в сообщении.

Возгорание на складе произошло утром 25 сентября. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. По данным Telegram-канала SHOT, огонь мог перекинуться на расположенную рядом автозаправочную станцию.

Пожар локализовали в 06:31 усилиями 50 спасателей и 16 единиц техники. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

23 сентября в Москве горело здание в Большом Черкасском переулке, построенное в конце XIX века и в настоящее время находящееся на реконструкции. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров. Его потушили в течение часа.

Ранее в Мосгордуме назвали главную причину лесных пожаров в России.