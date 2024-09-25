Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Спасатели потушили пожар на складе автозапчастей в Москве

Пожарные ликвидировали возгорание на складе автозапчастей в Москве

Спасатели потушили возгорание на складе автозапчастей на улице Горбунова, 12а в Москве. Об этом сообщает МЧС РФ.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Москве», — говорится в сообщении.

Возгорание на складе произошло утром 25 сентября. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров. По данным Telegram-канала SHOT, огонь мог перекинуться на расположенную рядом автозаправочную станцию.

Пожар локализовали в 06:31 усилиями 50 спасателей и 16 единиц техники. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

23 сентября в Москве горело здание в Большом Черкасском переулке, построенное в конце XIX века и в настоящее время находящееся на реконструкции. Площадь пожара достигла 150 квадратных метров. Его потушили в течение часа.

Ранее в Мосгордуме назвали главную причину лесных пожаров в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами