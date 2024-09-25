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На Сочи идет сильнейший с 2005 года циклон «Медикан»

Циклон приближается к побережью Сочи, ожидается пик осадков

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Алексей Майшев/РИА Новости

На российский курортный город Сочи надвигается мощнейший с 2005 года циклон «Медикан». Об этом сообщил Telegram-канал Сочи News.

По информации авторов публикации, пик осадков ожидается в ближайшее время. В Сочи и на территории «Сириус» могут возникнуть ЧП.

Глава города Сочи Андрей Прошунин перевел в режим повышенной готовности все городские службы. Пункты временного размещения подготовлены, чтобы принять эвакуированных.

Накануне в мэрии прошло совещание с участием всех служб города, на котором был принят ряд решений. По результатам встречи, были сформированы аварийные бригады во всех районах и на критически важных предприятиях, в готовности находятся около тысячи человек и 400 единиц техники, а на критических узлах коммунальной инфраструктуры была проведена проверка.

Также ведется дежурство у русел рек и опасных переходах через реки и ручьи.

Отдыхающих и жителей предупредили, что пляжи полностью закрыты. Отмечается, что при включении сирены оповещения надо пройти в пункты временного размещения.

Ранее россиянам пообещали падение стоимости отдыха на Черном море.

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