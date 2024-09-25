На западе Москвы загорелся склад запчастей на улице Горбунова, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. О пострадавших на данный момент не сообщается.

По данным Telegram-канала SHOT, огонь может перекинуться на расположенную рядом автозаправочную станцию. Очевидцы сообщают о звуках, похожих на взрывы. Черный дым от пожара можно увидеть из соседних районов города. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС.

В начале сентября на юге Москвы произошла крупная утечка газа на АЗС. На АЗС «Интеройл» разгерметизировалась бочка с пропаном. Причиной инцидента стала поломка наземного 9-кубового резервуара. На заправке находилось еще несколько таких резервуаров.

Ранее СК назвал возможную причину пожара на АЗС в Ставрополье.