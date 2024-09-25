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На западе Москвы загорелся склад

На западе Москвы горит склад запчастей, огонь может перекинуться на АЗС

На западе Москвы загорелся склад запчастей на улице Горбунова, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС. Площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. О пострадавших на данный момент не сообщается.

По данным Telegram-канала SHOT, огонь может перекинуться на расположенную рядом автозаправочную станцию. Очевидцы сообщают о звуках, похожих на взрывы. Черный дым от пожара можно увидеть из соседних районов города. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники МЧС.

В начале сентября на юге Москвы произошла крупная утечка газа на АЗС. На АЗС «Интеройл» разгерметизировалась бочка с пропаном. Причиной инцидента стала поломка наземного 9-кубового резервуара. На заправке находилось еще несколько таких резервуаров.

Ранее СК назвал возможную причину пожара на АЗС в Ставрополье.

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