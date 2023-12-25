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В российском регионе ввели штрафы за склонение женщин к абортам

В Псковской области ввели штрафы 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам

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Депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии приняли закон о введении административного наказания для лиц, склоняющих женщин к абортам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального парламента по итогам принятия законопроекта.

По данным комитета по социальной защите, в Псковской области зафиксирован спад рождаемости, также ежегодно сокращается число семей, в которых появляется первенец.

Новые правовые нормы по предложению губернатора Михаила Ведерников закреплены в законодательстве региона решением парламента Псковской области. Совершение данного правонарушения, независимо от того, был ли сделан аборт или нет, влечет наложение административного штрафа для должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — уточнила пресс-служба регионального парламента.

Заслуженный врач РФ, профессор, главный акушер-гинеколог Уральского федерального округа Надежда Башмакова заявляла, что запрет абортов не решит проблему рождаемости.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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