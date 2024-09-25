Суд рассмотрит жалобу на арест сотрудника центра аудита РЖД

Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексея Демченко. Соответствующая информация следует из картотеки дел.

«Назначено судебное заседание на 25.09.2024 12:15», — говорится в карточке дела.

Демченко обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). Уголовное дело в его отношении было возбуждено 22 июня. Его завели по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников организации к совершению терактов на территории РФ.

В июле в Забайкальском крае задержали причастного к подрывной деятельности против России мужчину. По данным ФСБ, он в 2022 году вступил в ряды международной организации «Артподготовка». Задержанный, выполняя задания иностранных кураторов, проводил в интернете психологические акции.

Ранее ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в оправдании терроризма.