Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд рассмотрит жалобу на арест сотрудника центра аудита РЖД

Мосгорсуд 25 сентября рассмотрит жалобу на арест сотрудника центра аудита РЖД

close
Руслан Кривобок/РИА Новости

Московский городской суд рассмотрит жалобу на арест ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексея Демченко. Соответствующая информация следует из картотеки дел.

«Назначено судебное заседание на 25.09.2024 12:15», — говорится в карточке дела.

Демченко обвинили в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России). Уголовное дело в его отношении было возбуждено 22 июня. Его завели по факту приготовления неустановленными лицами из числа участников организации к совершению терактов на территории РФ.

В июле в Забайкальском крае задержали причастного к подрывной деятельности против России мужчину. По данным ФСБ, он в 2022 году вступил в ряды международной организации «Артподготовка». Задержанный, выполняя задания иностранных кураторов, проводил в интернете психологические акции.

Ранее ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в оправдании терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами