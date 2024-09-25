В России нельзя будет купить зажигалки лицам до 18 лет

На рассмотрение в Государственную думу РФ внесли законопроект о запрете на продажи зажигалок и баллонов для их заполнения несовершеннолетним. Об этом пишет «Ведомости».

Закон рассмотрят в первом чтении 26 сентября. Детям запретят продавать и другие газосодержащие бытовые товары. Причиной запрета названо учащение практики сниффинга — вдыхания углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения.

Также законопроект предполагает защиту детей от информации, пропагандирующей или демонстрирующей вдыхание сжиженных углеводородных газов. Подчеркивается, что эти вещества «могут вызвать аритмию и остановку сердца».

До этого в Кировской области шестилетний мальчик с сестрой сожгли дом, играя с зажигалкой. При этом дети успели отбежать от дома на безопасное расстояние.

Ранее во Франции изготовили зажигалку из золота стоимостью $500 тысяч.