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В России нельзя будет купить зажигалки лицам до 18 лет

«Ведомости»: в РФ запретят продавать зажигалки и баллоны для их заполнения детям

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Depositphotos

На рассмотрение в Государственную думу РФ внесли законопроект о запрете на продажи зажигалок и баллонов для их заполнения несовершеннолетним. Об этом пишет «Ведомости».

Закон рассмотрят в первом чтении 26 сентября. Детям запретят продавать и другие газосодержащие бытовые товары. Причиной запрета названо учащение практики сниффинга — вдыхания углеводородных сжиженных газов для достижения токсического опьянения.

Также законопроект предполагает защиту детей от информации, пропагандирующей или демонстрирующей вдыхание сжиженных углеводородных газов. Подчеркивается, что эти вещества «могут вызвать аритмию и остановку сердца».

До этого в Кировской области шестилетний мальчик с сестрой сожгли дом, играя с зажигалкой. При этом дети успели отбежать от дома на безопасное расстояние.

Ранее во Франции изготовили зажигалку из золота стоимостью $500 тысяч.

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