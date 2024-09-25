В ВОЗ заявили о зависимости современных подростков от соцсетей

Каждый десятый подросток имеет психические проблемы из-за зависимости от социальных сетей и компьютерных игр. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Новые данные свидетельствуют о резком росте показателей проблемного использования социальных медиа подростками, с 7% в 2018 году до 11% в 2022 году», — говорится в документе.

Кроме того, еще примерно у 12% подростков могут возникать психологические проблемы из-за компьютерных игр.

Недавно консультант по информационной безопасности R-Vision Карэн Багдасарян рассказал «Газете.Ru» про ключевые угрозы для детей в интернете и предложил советы по их защите.

По словам эксперта, дети часто сталкиваются с мошенниками в социальных сетях. Например, они могут вшить вредоносное ПО в файл с компьютерной игрой, которую скачивает ребенок. Таким образом, получается, что на ПК появляются вирусные программы, способные воровать данные.

Ранее сообщалось, что TikTok остался самой популярной соцсетью у подростков.