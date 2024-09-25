В Сочи подготовили пункты временного размещения в преддверии шторма

Власти Сочи подготовили девять пунктов временного размещения (ПВР) на случай чрезвычайной ситуации (ЧС), которая может возникнуть в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Подготовлено 9 пунктов временного размещения населения, при необходимости список будет расширен. Усилена за счет резерва муниципальная служба спасения. Сформированы и оснащены аварийно-восстановительные бригады», — говорится в сообщении.

Также в администрации добавили, что в преддверии непогоды организации потребительской сферы сформировали запас товаров первой необходимости и строительных материалов.

В Сочи до конца 25 сентября действует штормовое предупреждение.

17 сентября в МЧС сообщили, что уровень воды в реках в Сочи не поднимался до критических отметок, несмотря на обильные ливни. Представители международного аэропорта города также рассказали журналистам, что воздушная гавань не вводила никаких ограничений на отправку и прибытие самолетов.

Ранее житель Сочи рассказал о последствиях мощного ливня, обрушившегося на город в конце августа.