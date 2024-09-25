Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сочи подготовили пункты временного размещения в преддверии шторма

В Сочи подготовили девять ПВР на случай ЧС из-за непогоды

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Власти Сочи подготовили девять пунктов временного размещения (ПВР) на случай чрезвычайной ситуации (ЧС), которая может возникнуть в связи с ожидающейся непогодой. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

«Подготовлено 9 пунктов временного размещения населения, при необходимости список будет расширен. Усилена за счет резерва муниципальная служба спасения. Сформированы и оснащены аварийно-восстановительные бригады», — говорится в сообщении.

Также в администрации добавили, что в преддверии непогоды организации потребительской сферы сформировали запас товаров первой необходимости и строительных материалов.

В Сочи до конца 25 сентября действует штормовое предупреждение.

17 сентября в МЧС сообщили, что уровень воды в реках в Сочи не поднимался до критических отметок, несмотря на обильные ливни. Представители международного аэропорта города также рассказали журналистам, что воздушная гавань не вводила никаких ограничений на отправку и прибытие самолетов.

Ранее житель Сочи рассказал о последствиях мощного ливня, обрушившегося на город в конце августа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами