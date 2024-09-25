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Россию стали чаще посещать туристы из Саудовской Аравии

Россию с начала 2024 года посетило более 2,3 млн иностранных туристов

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Более 2,3 млн иностранных туристов посетило Россию с начала 2024 года. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Минэкономразвития.

«Число турпоездок иностранных граждан в 2024 году по сравнению с прошлым годом приросло почти вполовину — на 45,5%, до 2,3 млн», — говорится в сообщении.

Больше всего выросло число туристов из Саудовской Аравии, Омана, Кувейта, ОАЭ, а также из Китая. На данный момент прилететь в Россию прямым рейсом можно из 37 стран.

В начале сентября в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что летом 2024 года поток организованного въездного туризма в Россию вырос в 2,5–3 раза по сравнению с летом прошлого года. Наибольшее число туристов прибыли из Китая — его доля в среднем по рынку составила 60-65%.

Незадолго до этого результаты опроса показали, что туристы чаще других достопримечательностей называют Красную площадь, Большой театр и Государственную Третьяковскую галерею.

Ранее эксперты объяснили, почему российские туристы полюбили отдых в избах.

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