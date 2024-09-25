На Украине появятся плавучие электростанции для решения проблем со светом

На Украине начнут использовать плавучие электростанции, которые задействуют для решения проблемы недостатка электроэнергии. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского кабинета министров.

Согласно документу, оборудование разместят на базе грузовых судов. Плавучие электростанции будут оснащать газовыми генераторами, которые будут использовать как резервные мощности в случае обесточивания основных электросетей.

Проект носит экстренный характер. В связи с этим аренда необходимого оборудования и найм персонала разрешены без открытых торгов.

ТАСС со ссылкой на украинские СМИ пишет, что плавучие электростанции будут базироваться в Одесской области.

В январе 2023 года экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что плавучие электростанции не решат проблему энергетики в стране. Он отметил, что подобное оборудование — «всего лишь бизнес-проект, внутри которого существует огромное количество откатов».

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.

Ранее в Раде призвали украинцев не строить иллюзий по поводу отключений света зимой.