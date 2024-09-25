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Россиянин, покалечивший младенца и сожительницу, получил срок

В Самарской области осудили мужчину, покалечившего младенца и сожительницу

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Максим Блинов/РИА Новости

В Самарской области вынесли приговор мужчине, который покалечил младенца из-за того, что тот плакал, и жестоко избил сожительницу из ревности. Об этом сообщает «Россия Самара».

По информации телеканала, первый инцидент произошел 2 апреля прошлого года, когда 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в квартире с сожительницей и ее пятимесячным ребенком. Россиянин разозлился из-за того, что младенец плакал, схватил его за плечо и стал трясти — он причинил малолетнему перелом плечевой кости со смещением.

29 апреля того же года он, также будучи пьяным, приревновал сожительницу и схватил ее за волосы, когда та спала. Он скинул ее на пол и избил руками и ногой по лицу, сломав женщине челюсть.

Суд признал мужчину виновным в избиениях. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года, которые он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Ранее нижегородка избила младенца в коляске и привлекла внимание полиции.

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