Названы 20 цифровых профессий, необходимых государству и бизнесу

Процесс цифровизации неизбежно влияет на все сферы нашей жизни: сегодня врачи способны удаленно следить за состоянием пациентов, а покупка товаров в онлайн-маркетах стала для многих каждодневной рутиной. О том, какие цифровые профессии востребованы на рынке, «Газете.Ru» рассказала Валентина Куренкова, GR-директор Нетологии, руководитель направления по работе с государственными органами власти Ассоциации РАЦИО.

«Цифровые профессии — специализации, в которых ключевые компетенции и знания связаны с использованием, созданием, адаптацией и управлением цифровыми технологиями, ресурсами и инструментами. Они охватывают различные отрасли: начиная с IT и дизайна и заканчивая маркетингом, образованием и здравоохранением», — объяснила она.

Цифровые профессии стали одним из основных двигателей экономики XXI века, обеспечивая инновации, развитие и трансформацию многих отраслей. Сегодня спрос на специалистов цифровых профессий растет благодаря государственной поддержке, развитию технологического сектора экономики и влиянию новых технологий. Согласно исследованиям, 70% компаний оптимизируют внутренние процессы благодаря новым профессиям, а 37% — увеличивают выручку с помощью «цифровых» кадров.

Она также назвала наиболее востребованные сегодня цифровые профессии для бизнеса и государства.

В список вошли: дата-сайентисты — специалисты по анализу больших данных; специалисты по информационной безопасности — эксперты, обеспечивающие защиту данных и систем; системные аналитики — профессионалы, которые анализируют и оптимизируют информационные системы; гейм-дизайнеры — создатели концепций и механик для видеоигр; менеджеры IT-проектов — организаторы и координаторы разработки IT-решений; специалисты по нейросетям — разработчики и исследователи искусственного интеллекта; продакт-менеджеры — специалисты, отвечающие за разработку и продвижение цифровых продуктов; специалисты по работе с беспилотниками — эксперты в области управления и разработки беспилотных систем; интернет-маркетологи — профессионалы в области продвижения товаров и услуг в интернете; саунд-дизайнеры — создатели звукового сопровождения для медиа и игр; разработчики — программисты, создающие приложения и программные системы; дата-инженеры — специалисты по архитектуре и интеграции данных; UX/UI дизайнеры — разработчики пользовательских интерфейсов и опыта взаимодействия; аналитики данных — профессионалы, которые анализируют и интерпретируют данные для бизнеса.

А также: SEO-специалисты — эксперты по оптимизации сайтов для поисковых систем; тестировщики — специалисты по проверке качества программного обеспечения; продуктовые аналитики — профессионалы, анализирующие рынок и продуктовые метрики; SMM-менеджеры — специалисты по продвижению в социальных сетях; Email-маркетологи — эксперты по созданию и управлению почтовыми рассылками; BI-аналитики — специалисты по бизнес-аналитике и визуализации данных.

«Кроме того, параллельно с этим растет спрос на STEM-специалистов — программистов, био- и нанотехнологов, инженеров, математиков. В ближайшем будущем станут востребованы специалисты, которые готовы воплощать идеи в конкретные продукты и технологии, будь то создание роботов или разработка новых фармацевтических средств», — отметила эксперт.

Ранее выяснилось, что большинство россиян готовы в личное время заниматься своим образованием.