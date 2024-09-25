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Стало известно, россияне из каких сфер чаще всего занимаются спортом

Чаще всего занимаются спортом представители банков, медицины и IT

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Половина — 51% — опрошенных россиян для поддержания здорового образа жизни не курят и ограничивают употребление алкоголя. 43% пьют достаточное количество воды каждый день, столько же (43%) следят за качеством сна и стараются спать не менее 7-8 часов в сутки. Это показало исследование сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

42% не забывают принимать витамины, 37% следят за питанием, а 35% стараются чаще проводить время на свежем воздухе, гуляя или занимаясь активными видами отдыха.

Еще 31% участников исследования для поддержания здорового образа жизни выбирают занятия спортом. 24% посещают врача для профилактических осмотров, а 8% опрошенных практикуют медитацию и йогу, чтобы справляться со стрессом. 16% респондентов отметили, что не прилагают каких-то отдельных усилий для поддержания здорового образа жизни.

Интересно, что чаще всего занятие спортом выбирают респонденты из сфер: банки и финансы (45%), медицина и ветеринария (43%) и IT и телеком (40%). На четвертом и пятом месте — образование и наука (39%) и строительство (35%) соответственно.

Среди респондентов, занимающихся спортом, 14% делают это один раз в неделю. 2-3 раза в неделю уделяют этому событию 51% опрошенных. Еще 28% участников исследования предпочитают заниматься 4-5 раз в неделю. А 6% поделились, что прибегают к спорту время от времени.

По словам Аллы Сапроновой, директора Московского региона СБЕР ЕАПТЕКА, эксперта-фармацевта, спорт, в том числе любительский — это серьезная нагрузка на организм в целом. Выполнение физических упражнений требует существенных затрат энергетических и других ресурсов человека, поэтому организм необходимо укреплять и поддерживать с помощью приема витаминов и различных добавок, но делать это необходимо под контролем врача или опираясь на рекомендации фармацевта. Так, витамины группы B увеличивают производительность во время тренировок, снимают напряжение мышц, нервное перенапряжение, что важно во время занятий спортом.

Также эксперт рекомендует принимать витамин Д и K2, последний снижает риск возникновения сердечных заболеваний, предотвращает отложение жиров на стенках сосудов и отвечает за выработку остеокальцина, то есть вещества, образующего структурную решетку кости, вокруг которой собирается кальций. Поэтому витамин К2 необходим не только любителям спорта для профилактики переломов, но также рекомендуется всем людям старше 40 лет. Еще эксперт рекомендует принимать железо, так как недостаток этого минерала вызывает усталость, общее снижение выносливости и витамин А, обеспечивающий антиоксидантную защиту организму.

Согласно данным статистики продаж СБЕР ЕАПТЕКА, за 8 месяцев 2024 года к аналогичному периоду прошлого года препараты, содержащие витамин К2, стали покупать на 60% чаще, также вырос спрос на препараты с содержанием железа, на 15%.

Ранее тренер назвала главные ошибки, совершаемые во время домашних тренировок.

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