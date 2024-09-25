Половина россиян из квартир в новостройках ничего не знают о нормах по шуму

Собственники жилья в российских новостройках недостаточно информированы о существующих нормативах (СП 51.13330.2011 Защита от шума) в области защиты от шума, что делать, если выявлено несоответствие и как эту проблему решить. Это показало исследование ассоциации экспертов в области звукоизоляции «Росизол» и Центра медицины сна Университетской клиники МГУ им. Ломоносова, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 49% респондентов о нормах по шуму не слышали вообще, а 26% что-то слышали, но либо не знают, как это применить на практике, либо не понимают, как можно измерить уровень шума. Пытались решить вопрос через застройщика, но не получилось — у 7% опрошенных, и лишь 18% в конечном итоге остались удовлетворены качеством звукоизоляции в новой квартире.

«Ключевая проблема заключается в том, что действующие нормативы по звукоизоляции не выполняются. По данным Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве более 50% новостроек требуют дополнительной звукоизоляции для защиты от шума. Несмотря на это у жителей новостроек есть возможность повысить акустический комфорт с помощью элементарных инструментов, но мало кто об этом знает», — комментирует Евгения Свиридова, исполнительный директор ассоциации «Росизол».

Как показывают результаты опроса, к затратам на защиту от шума готовы более 44% жителей новостроек: лишь немногим меньше числа, кто страдает от посторонних шумов. При этом 20% респондентов заявляют о готовности потратить на звукоизоляцию квартиры до 2% от ее стоимости, 18% опрошенных — до 10% и 6% — более 15% от стоимости жилья.

Проблема шума — один из типичных недостатков большинства российских новостроек. Наряду с ремонтными работами, которые обычно носят временный характер, новоселов все чаще беспокоит шум от соседей и последующие проблемы со сном.

«Особую тревогу вызывают нарушения сна, — отмечает Александр Калинкин, руководитель Центра медицины сна Университетской клиники МГУ. — Нормальный сон необходим организму для восстановления. Бессонница, тревожность, ночные кошмары существенно снижают качество сна, лишают организм необходимого отдыха и создают серьезную угрозу здоровью, в том числе психическому».

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