Москвичи рассказали, за сколько готовы купить квартиру у моря

По мнению более половины москвичей (51%), квартира у моря должна стоить не более 5 млн руб., говорится в исследовании, проведенном EFFECT development. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Большинство москвичей (51%) хотели бы приобрести квартиру у моря по цене, не превышающей 5 млн руб. При этом 49% респондентов хотели бы купить квартиру у моря стоимостью не более 7 млн руб. Интересно, что две трети жителей столицы планируют купить квартиру у моря для собственного проживания и лишь 34% хотели бы сдавать жилье в аренду.

Москвичи также рассказали, сколько готовы платить за аренду квартир у моря. Так, 65% респондентов хотели бы арендовать квартиру по цене менее 3000 руб./сутки. И еще 35% считают, что стоимость аренды не должна превышать 5000 руб./сутки. Напомним, что в настоящее время средняя стоимость посуточной аренды в Сочи составляет 4,5 тыс. руб., в Ялте — 4 тыс. руб., в Дербенте — 2,8 тыс. руб.

«Сегодня средняя стоимость квадратного метра на лоты в новостройках в таких популярных городах у моря, как Новороссийск, Геленджик и Сочи, начинается от 200 тыс. руб. Более демократичные цены можно найти на побережье Каспийского моря, например, в Дербенте — от 140 тыс. руб. за кв. м», — прокомментировал Николай Седов, директор по продажам EFFECT development.

Ранее выяснилось, что больше половины россиян купили бы недвижимость на юге при доходности объекта в 10-20%.