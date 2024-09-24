В Британии раскрыли будущее украинских беженцев в Европе

Огромное число украинских беженцев, находящихся в Европе, рискуют оказаться на улице. Об этом сообщает The Guardian.

В публикации отмечается, что конфликт нанес огромный ущерб гражданскому населению Украины. Более 3,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами с февраля 2022 года.

Издание подчеркивает, что многие из 6,2 млн украинских беженцев в Европе находятся под угрозой остаться бездомными. Также граждане Украины сталкиваются с бюрократическими препятствиям, мешающие им получить защиту и помощь в ЕС.

Например, Венгрия прекратила помогать беженцам найти жилье, а в Польше призвали прекратить выплату пособий украинским мужчинам призывного возраста, говорится в публикации.

В сентябре глава комитета по европейским делам бундестага (парламента ФРГ) Антон Хофрайтер заявил, что в случае прекращения поддержки Украины стоит ожидать массового притока беженцев из республики.

Он обратил внимание на необходимость согласованных действий европейских стран в области миграционной политики.

Ранее в Бельгии раскритиковали планы Венгрии по отправке мигрантов в Брюссель.