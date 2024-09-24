Политолог отметил роль крупного бизнеса в развитии России

Участие Сбера в работе по достижению национальных целей развития России, вложения банка в важные проекты — социально ожидаемая вещь. Сегодня все капитаны отечественного бизнеса действуют в интересах страны. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

По словам политолога, по разным причинам в разные времена крупный российский бизнес участвовал в программах стратегического развития страны.

«Но тот исторический период, который мы всей страной сегодня переживаем, здорово расставил многие вещи по своим местам, в том числе и в этой области. Большую роль в этом процессе сыграла политика президента России Владимира Путина по укреплению финансовой системы, которая создает новые возможности для бизнеса», — отметил Алексей Мартынов.

Он подчеркнул, что вопреки всем неблагоприятным прогнозам в России идет рост экономики. Это позволяет стране решать важнейшие стратегические задачи, в том числе с помощью таких крупных компаний с государственным участием, как Сбер.

«Бизнес понимает, что он не останется один на один с проблемами и включается в общие государственные программы развития. Это дает дополнительную синергию», — пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Политолог назвал Сбер флагманом финансовой отечественной системы, указав, что компания давно перестала быть только банком и является сейчас локомотивом инновационных технологий, разрабатывает решения с применением искусственного интеллекта.

Наращивая прибыль, Сбер открывает высокотехнологичные школы по всей стране, поддерживает таланты, вкладывается в создание комфортных городских пространств и т.д.

Он напомнил, что компания далеко не сразу вошла в Крым, что вызвало дискуссии в обществе.

«Сбер, как говорится, долго запрягал. Но сейчас компания не только работает в Крыму, но и обновляет исторические объекты, создает новые точки притяжения. Да и новые территории России преображаются в том числе за счет выданных этой компанией и другими крупными банками кредитов», — добавил политолог.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. В частности, обсуждались инвестиционные и социальные проекты Сбера в регионах России.