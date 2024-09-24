В Белгороде прозвучала серия взрывов

В Белгороде во время действия сигнала ракетной опасности прозвучала серия взрывов. Об этом пишет РИА Новости.

Ракетная опасность была объявлена в 19.39 мск. Примерно через несколько минут в городе была слышна серия громких звуков в небе, которые раздавались с разной интенсивностью, сообщает агентство.

Днем 24 сентября в городе Белгороде и Белгородском районе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили одну воздушную цель на подлете к административному центру области.

Минувшей ночью украинские беспилотники совершили попытку атаковать объекты на территории России. По данным Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 дронов противника.

В оборонном ведомстве уточнили, что больше всего аппаратов было уничтожено над территорией Белгородской области — семь единиц. Еще четыре беспилотника сбили над Курской областью, а над Брянской был перехвачен один дрон.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.