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У сына подозреваемого в покушении на Трампа нашли детскую порнографию

ABC News: в США задержали сына мужчины, подозреваемого в покушении на Трампа

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Carlo Allegri/Reuters

Американские правоохранители задержали сына мужчины, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал ABC News, сославшись на следователей.

В публикации уточняется, что гражданина зовут Оран Раут.

«Сын человека, арестованного в связи со второй попыткой покушения на бывшего главу государства <...>, был взят под стражу по федеральным обвинениям в хранении детской порнографии», — уточнили журналисты.

Из материала следует, что после нападения на экс-хозяина Белого дома полицейские провели обыски не только у злоумышленника, но и у его родственников. При этом на устройствах, принадлежащих Орану Рауту, стражи порядка нашли запрещенные материалы.

По информации телеканала, в ближайшее время гражданин предстанет перед федеральным судом в штате Северная Каролина. Ожидается, что сторона обвинения будет просить о продлении срока его содержания под стражей.

15 сентября в гольф-клубе Трампа в штате Флорида произошла стрельба. В этот момент на поле играл сам кандидат в президенты, в связи с чем Федеральное бюро расследований (ФБР) завело дело о покушении на политика.

В результате инцидента бывший глава государства не пострадал. При этом правоохранители задержали подозреваемого в нападении, которым оказался 58-летний Райан Раут. Следователи выяснили, что мужчина является сторонником Демократической партии и поддерживает Киев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось письмо покушавшегося на Трампа мужчины.

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Покушения на Трампа
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