Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван человек с самыми большими конечностями

Книга рекордов Гиннесса: назван юноша с самыми большими конечностями

close
Guinness World Records

Книга рекордов Гиннесса назвала человека с самыми большими конечностями. Об этом сообщается на сайте справочника.

Им был признан 16-летний американец Эрик Килберн-младший из штата Мичиган. Длина его стопы составляет 34,3 сантиметра, ладони — 23,2 сантиметра. Отмечается, что средняя длина ладони у подростков — 19 сантиметров.

Молодой человек подчеркнул, что начал замечать особенности своего тела еще в детском саду. Со взрослением у него появились проблемы с приобретением обуви и перчаток. На пару ботинок под заказ ему приходилось тратить $1,5 тыс. (139 тыс. рублей).

В июне в США 81-летняя женщина стала самой старой машинисткой поезда в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Хелен Антенуччи из Бостона стала машинисткой поезда в 1995 году, когда ей было 53 года. Женщина шутит, что пойти работать на железную дорогу для нее было единственным способом сбежать от домашних хлопот и постоянной суеты.

Накануне мастер боевых искусств бил боксерскую грушу 55 часов и установил рекорд Гиннесса.

Ранее мужчина установил мировой рекорд по скорости набора текста носом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами