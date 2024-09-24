Назван человек с самыми большими конечностями

Книга рекордов Гиннесса назвала человека с самыми большими конечностями. Об этом сообщается на сайте справочника.

Им был признан 16-летний американец Эрик Килберн-младший из штата Мичиган. Длина его стопы составляет 34,3 сантиметра, ладони — 23,2 сантиметра. Отмечается, что средняя длина ладони у подростков — 19 сантиметров.

Молодой человек подчеркнул, что начал замечать особенности своего тела еще в детском саду. Со взрослением у него появились проблемы с приобретением обуви и перчаток. На пару ботинок под заказ ему приходилось тратить $1,5 тыс. (139 тыс. рублей).

В июне в США 81-летняя женщина стала самой старой машинисткой поезда в мире и попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Хелен Антенуччи из Бостона стала машинисткой поезда в 1995 году, когда ей было 53 года. Женщина шутит, что пойти работать на железную дорогу для нее было единственным способом сбежать от домашних хлопот и постоянной суеты.

Накануне мастер боевых искусств бил боксерскую грушу 55 часов и установил рекорд Гиннесса.

Ранее мужчина установил мировой рекорд по скорости набора текста носом.