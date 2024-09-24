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Сотрудник музея в Петербурге выпил средство для пропитки деревьев и попал в реанимацию

В Петербурге сотрудник музея оказался в реанимации, выпив средство для пропитки

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге сотрудник музея выпил средство для пропитки деревьев и очутился в реанимации. Об этом со ссылкой на полицию сообщает 47news.

По информации издания, 33-летний сотрудник музея, который расположен на территории Петропавловской крепости, отпил из бутылки со средством для пропитки деревьев. В составе содержатся медь и другие опасные компоненты. Предположительно, он мог перепутать ее с водой.

В результате мужчину доставили в медицинское учреждение. Его состояние оценили как тяжелое и поместили пострадавшего в реанимацию.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщает 47news. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого в Иркутске подросток на спор выпил литр самогона и попал в реанимацию. По условиям пари он должен был выпить два литра.

Ранее российскую дошкольницу забрали в реанимацию после игр с таблетками бабушки.

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