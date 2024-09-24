Пожилого фотографа отдали под суд за съемку обнаженных детей

В Германии 70-летний фотограф издевался над детьми-моделями и делал их обнаженные фотографии, передает Bild.

Пожилой фотограф и тренер по скалолазанию Уве З. из Дрездена стал фигурантом уголовного дела, когда две девочки в возрасте 9 и 11 лет, занимавшиеся скалолазанием, пожаловались, что мужчина трогал их за ягодицы и грудь. Тогда было начато расследование, во время которого выяснилось, что Уве также занимался изготовлением детской порнографии.

В своей фотостудии, на природе и в раздевалке плавательного бассейна мужчина неоднократно фотографировал трех девочек, с родителями которых был давно знаком, в провокационных позах, полностью обнаженными, и, как утверждает прокуратура, делая акцент на область гениталий. Родители жертв так и не увидели эти фотографии. Зато прокуроры обнаружили на компьютере и жестких дисках фотографа множество порнографических материалов, доказывающих его вину.

«Сегодня я с трудом могу объяснить, почему я это сделал», — заявил обвиняемый.

В итоге Уве судили за изготовление детской порнографии и сексуальное насилие над детьми без физического контакта и приговорили к 22 месяцам условно. Также судья запретил ему приближаться к детям и подросткам. Кроме того, мужчина должен выплатить €6 тыс. женскому приюту.

Ранее фотограф из Астрахани переписывался со школьницами и заманивал их на бесплатные фотосессии.