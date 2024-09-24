В Британии почти 20 лет не могут освободить жителя, осужденного за драку в кафе

Молодого человека из Великобритании почти 20 лет назад отправили в тюрьму на неопределенный срок за уличное ограбление и драку в одном из кафе сети «Макдоналдс». Он до сих пор не на свободе, пишет издание The Independent.

По информации журналистов, речь идет о Люке Ингзе. Будучи 17-летним юношей, он попытался ограбить прохожего на улице и затем принял участие в потасовке в ресторане быстрого питания.

В результате его задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд постановил заключить молодого человека под стражу по программе Imprisonment for public protection (IPP). В рамках этой программы нарушителей общественного порядка, которые не совершили каких-либо серьезных деяний, но в то же время представляют определенную угрозу для других граждан, отправляют в тюрьму на неопределенный срок.

Из публикации следует, что приговоры по IPP отменили еще в 2012 году. Но власти до сих пор не могут разобраться с их последствиями.

Как рассказала мать молодого человека, с момента заключения ее сына под стражу прошло уже 18 лет. При этом сначала он должен был провести в тюрьме только 1,5 года.

«Для него нет света в конце туннеля», — подчеркнула женщина.

В свою очередь, авторы статьи обратили внимание, что осужденные по IPP не могут стать участниками программы правительства о досрочном освобождении. Из-за этого сотни граждан провели в тюрьме на 10 лет больше, чем им было положено.

Ранее в американском штате впервые за 13 лет применили к заключенному высшую меру наказания.