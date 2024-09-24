Политолог заявила об уникальности российской молодежной политики

Российская молодежная политика выходит за пределы нашей страны и становится точкой сборки для международных организаций, которые ищут наиболее конструктивные площадки для диалога, считает политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Слепова.

Одной из таких площадок эксперт назвала стартовавший в Оренбурге международный молодежный форум «Евразия Global».

«Форум стал одним из звеньев выстраивания международной молодежной политики от лица России и логичным продолжением Всемирного фестиваля молодежи в начале 2024 года», — отметила Анастасия Слепова.

Она уточнила, что «Евразия Global» станет одной из площадок для отчетных встреч, где будут подведены предварительные итоги реализации программы культурного шефства активистов российских регионов над участниками из других стран.

«В мире не существует подобных программ. Во-первых, мероприятия шефства создают прочную основу для выстраивания глобального молодежного сообщества, нацеленного на совместные международные проекты, например, гуманитарные миссии, профессиональный обмен опытом, экономическое и экологическое сотрудничество. Во-вторых, подобная кооперация может побудить другие страны перенимать лучшие особенности российской молодежной политики», — добавила политолог.

Она убеждена, что в будущем такое молодежное сообщество будет стоять в авангарде построения справедливого миропорядка, основанного на равном диалоге и уважении национальных традиций каждого государства.

«Эти ценности, активно продвигаемые Россией, находят отклик не только у политической элиты различных стран, но и у активной молодежи», — заключила Слепова.

24 сентября в Оренбурге стартовал международный молодежный форум «Евразия Global» — 2024.