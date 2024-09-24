Россиянина оштрафовали за ложный донос на полицейских

Мужчину оштрафовали на 100 тыс. рублей за ложный донос на полицейских. Об этом сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Местного жителя судили и признали виновным в преступлении, предусмотренном ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления). Как было установлено судом и следствием, в июне этого года мужчина узнал, что сотрудники ДПС поймали его друга пьяным за рулем автомобиля, на котором отсутствовали регистрационные знаки, и отправили машину на штрафстоянку, тогда волгоградец решил отомстить правоохранителям.

Он отправился в отдел полиции, где оставил заявление. В нем мужчина указал, что якобы в феврале эти же сотрудники МВД вымогали взятку за непривлечение его к административной ответственности. По словам гражданина, он был вынужден передать им 30 тыс. рублей, после чего следователи и служба безопасности Главка МВД провели проверку. В результате выяснилось, что сведения, предоставленные волгоградцем, не соответствуют действительности. На заявителя возбудили уголовное дело, суд признал его виновным и назначил крупный штраф.

Ранее россиянка потратила деньги на ставки и выдумала похитителя, чтобы оправдаться перед мужем.