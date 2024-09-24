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Школьница из Дагестана переволновалась из-за экзамена и отравилась успокоительными

В Дагестане переволновавшаяся из-за экзамена школьница отравилась таблетками

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Depositphotos

В Дагестане школьница выпила успокоительное перед экзаменом и отравилась, сообщает «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, 14-летняя девочка из Каспийска сильно волновалась из-за предстоящей сдачи экзамена и решила принять успокоительные — пять таблеток двух разных препаратов.

В результате девятиклассница попала в больницу с медикаментозным отравлением. После оказания медпомощи школьницу отпустили домой. Сдала ли она в итоге экзамен, не уточняется.

До этого 13-летняя школьница из Петербурга не хотела идти на уроки и отравилась содержимым домашней аптечки.

Ранее в Югре девочка выпила лекарство от простуды, чтобы похудеть, и отравилась.

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