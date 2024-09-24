Синоптики назвали сентябрь 2024 года рекордсменом

Сентябрь 2024 года стал самым теплым за последние 150 лет наблюдения. Об этом ТАСС заявил заместитель директора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра РФ Юрий Варакин.

«На ВДНХ у нас почти 150 лет действует реперная климатическая станция <...> Сентябрь побил рекорд. Несмотря на то, что сегодня 24 сентября, поверьте, он будет самым теплым по среднемесячной температуре в Москве за все почти 150 лет», — заявил Варакин на V Северном форуме по устойчивому развитию.

До этого синоптик Александр Ильин заявил, что новая волна похолодания придет в Подмосковье к 28 и 29 сентября.

22 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик потепления в Москве придется на 25 сентября. По его словам, в середине недели воздух в столице прогреется до 24°C.

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