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Россиянка пыталась украсть из авто чужого ребенка

На Кубани возбудили дело против женщины, пытавшейся украсть ребенка из машины

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Евгений Одиноков/РИА Новости

В Краснодарском крае против женщины, которая пыталась украсть чужого ребенка, возбудили уголовное дело по статье «Похищение человека». Расследование находится на контроле региональной прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел 16 сентября у здания налоговой инспекции в Курганинске. Прохожая подошла к автомобилю, где находился четырехлетний ребенок — мать ненадолго оставила мальчика одного, — открыла дверь, вытащила несовершеннолетнего из кресла и понесла в неизвестном направлении. Женщину остановили очевидцы, которым ее поведение показалось странным.

«Личность подозреваемой установлена, по делу проводится судебно-психиатрическая экспертиза на предмет ее вменяемости», — уточнили в краевой прокуратуре.

До этого в Абакане мужчина украл из детского сада двухлетнего мальчика.

Ранее в Екатеринбурге женщина нашла на помойке трехлетнюю девочку, сбежавшую из детсада.

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