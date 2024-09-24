Участника конфликта у офиса Wildberries отпустили на свободу

Игорь Коноплев, один из участников конфликта у московского офиса Wildberries, отпущен на свободу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, это произошло на следующий день после того, как он был арестован на два месяца. Отмечается, что сейчас Коноплев находится дома, его процессуальный статус неизвестен.

Коноплев является известным бизнесменом. Он владеет долей в сети кофеен «Тревелерс кофе».

23 сентября сообщалось, что трое из 19 фигурантов «дела Wildberries» признали вину в неповиновении полицейским.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на «Динамо». Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

Ранее депутат Госдумы обсудил с представителями Ингушетии перестрелку у офиса Wildberries.