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Советский самолет столкнулся с американским в США

Советский самолет Як-50 врезался в американское воздушное судно в Калифорнии

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Global Look Press

Советский учебно-тренировочный самолет Як-50 столкнулся в США с американским частным самолетом Beechcraft S35 Bonanza. Об этом сообщает портал Aviation Safety Network.

Инцидент произошел 20 сентября в аэропорту города Уотсонвилл, штат Калифорния. По данным портала, Як-50, выпущенный в 1984 году, врезался в американский частный самолет Beechcraft S35 Bonanza на взлетной полосе.

В результате происшествия никто не пострадал, но советское воздушное судно получило значительные повреждения.

В июле вблизи города Егвард в 18 км от Еревана потерпел крушение самолет Як-52. Минобороны Армении заявляло, что упавший воздушный борт был учебно-тренировочным и состоял на балансе военного ведомства.

2 июня стало известно, что в Португалии на авиасалоне в городе Бежа столкнулись два самолета Як-52. Испанский пилот не выжил, а португальский летчик получил серьезные ранения. Из-за инцидента было отменено мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии.

Ранее в Карачаево-Черкесии упал легкомоторный самолет.

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