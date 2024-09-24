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Правительство Бурятии прокомментировало информацию о побеге военных с аэродрома Восточный

Власти Бурятии назвали фейком данные о побеге военных с аэродрома Восточный

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Александр Кряжев/РИА Новости

Информация о побеге военнослужащих с аэродрома Восточный не соответствуют действительности. Об этом сообщается в заявлении правительства Бурятии, которое опубликовало издание «Ариг Ус».

«B coцceтяx pacпpocтpaняeтcя фeйкoвaя инфopмaция o тoм, чтo c aэpoдpoмa Bocтoчный cбeжaли вoeннocлyжaщиe», — говорится в сообщении.

Власти Бурятии подчеркнули, что аэродром Восточный, который расположен в Улан-Удэ, не имеет отношения к космодрому Восточный, находящемуся в Амурской области.

В августе сообщалось, что в Челябинской области срочник самовольно оставил службу и получил наказание. Инцидент произошел 7 июля текущего года. Согласно материалам дела, рядовой М. оставил воинскую часть в городе Чебаркуль на три часа. В это время молодой человек поехал жарить шашлыки. После выявления факта грубого нарушения Федерального закона «О статусе военнослужащих» мужчине назначили дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 20 суток с содержанием на гауптвахте.

Ранее участника СВО из Тюмени осудили за дезертирство.

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