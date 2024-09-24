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«Торт, штаны и носки»: в Петербурге женщину осудили за оплату покупок чужой картой

Женщину в Петербурге осудили на два года за оплату покупок чужой картой

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге местную жительницу осудили на два года за то, что она сделала покупки с помощью найденной на улице банковской карты. Об этом сообщает «Мойка78».

Выборгский районный суд установил, что женщина нашла карту на Сиреневом бульваре в январе 2024 года. После этого она пошла в магазин и оплачивала покупки не менее 12 раз. В общей сложности обвиняемая потратила около 9 тыс. рублей. В пресс-службе прокуратуры Петербурга уточнили, что в разных торговых точках она купила торты, конфеты, летние штаны, плед и носки.

«По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Обвиняемую осудили на два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — добавили в сообщении.

В феврале сообщалось, что в Москве одиннадцатиклассник нашел банковскую карту рядом с торговым центром «Петровский» и вместо того, чтобы попытаться найти ее владельца, отправился по магазинам. Юноша успел потратить четыре тысячи рублей, прежде чем хозяин карты забеспокоился о ее пропаже. В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело по статье «кража».

Ранее в Сбере поддержали запрет на использование чужих банковских карт.

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