Врачи достали из уха россиянки таракана

В Нижнем Новгороде врачи одной из местных клиник обнаружили в ухе обратившейся к ним за помощью девушки таракана. Об этом сообщил главный редактор местного издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в личном Telegram-канале.

Пациентка жаловалась на резкую боль и снижение слуха. На осмотре отоларинголог не смогла нормально рассмотреть барабанную перепонку обратившейся за помощью, так как весь слуховой проход занял таракан.

«Инородное существо удалено, но таракан успел спровоцировать отек и воспаление барабанной перепонки. Девушке назначен курс антибактериальной терапии», — процитировал Никонов лора клиники «Медскрин» Валерию Наумову, которая осматривала пациентку.

До этого врачи Видновской больницы в Подмосковье помогли двум пациенткам, которых беспокоили «шевеления в ушах». У обеих из них медики нашли в слуховых органах насекомых.

Ранее в Москве из уха школьницы, которая жаловалась на потерю слуха, извлекли муху.