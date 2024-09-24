Врач рассказала, кому не следует есть свеклу

Свекла содержит множество витаминов и полезных микроэлементов. Однако, помимо них, она богата сахарозой, поэтому людям с лишним весом и диабетом следует употреблять ее с осторожностью. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Марина Черняева.

Она посоветовала есть свеклу в умеренных количествах, поскольку в ней содержится фермент, который может негативно влиять на слизистую желудка.

«Может даже привести к обострению гастрита. Четких норм нет, но лучше съедать не больше половины или одного небольшого корнеплода за раз. И точно не каждый день, потому что все те же полезные кислоты могут оказать негативный эффект, например, обострить заболевания суставов», — предупредила врач.

Бренд-шеф сети «Крошка Картошка» Сергей Михеев до этого рассказал «Газете.Ru», как получить максимум пользы от сезонных овощей.

Эксперт отметил, что главная ценность сезонных овощей заключается в том, что они максимально быстро доходят от грядки до стола и остаются на пике спелости. А значит, сохраняют в себе максимум витаминов.

В сентябре на рынках и в магазинах большой выбор: кабачки, патиссоны, огурцы, помидоры, болгарский перец. Есть все виды капусты: белокочанная, цветная и брокколи. Уже созрели первые корнеплоды, и можно покупать молодой картофель, свеклу, морковь и тыкву. Также к сезонным осенним овощам относятся молодой лук, репа, хрен и редис, перечислил Михеев.

Ранее врач назвала продукты, повышающие уровень гемоглобина.