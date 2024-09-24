В Петербурге наказали мужчину, который инсценировал ограбление, чтобы впечатлить девушку

В Санкт-Петербурге осудили двух приятелей за неудачный розыгрыш девушки одного из них. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Этой зимой Николай Дудин решил улучшить отношения со своей девушкой и решил подстроить фейковое нападение, чтобы иметь возможность ее спасти. К делу он привлек знакомого Назима Касимова, который согласился сыграть роль «разбойника».

16 февраля Дудин гулял с любимой возле дома на Российском проспекте, в какой-то момент к паре подбежал Касимов. Он приставил к горлу девушки нож и потребовал денег. Действуя по утвержденному сценарию, Дудин сделал вид, что протягивает злоумышленнику кошелек, а затем внезапно выбил у приятеля нож и повалил его на землю. Мужчины стали бороться, и после недолгой потасовки Касимов скрылся с места происшествия.

Девушка не впечатлилась разыгранным перед ней спектаклем и обратилась в полицию. В результате против Дудина и Касимова было возбуждено уголовное дело по двум статьям. Суд прекратил его в связи с примирением сторон, но назначил Касимову 160 часов обязательных работ.

Как уточняется, Дудин избежал наказания, заплатив пострадавшей 75 тыс. рублей и принеся искренние извинения. Тем не менее девушка разорвала отношения с ним и потребовала у его приятеля 1 млн рублей за моральный вред и еще 700 тыс. — на установку брекетов в дорогой клинике. Подробности иска не уточняются.

Ранее екатеринбуржец предложил возлюбленной стать его женой, инсценировав вооруженное нападение.