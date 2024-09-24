Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЦБ РФ отчитались о блокировке мошеннических ресурсов в 2024 году

ЦБ РФ в январе–июне инициировал блокировку 24,5 тысячи мошеннических ресурсов

close
Depositphotos

Центральный банк РФ за первые шесть месяцев 2024 года инициировал блокировку 24,5 тыс. мошеннических интернет-ресурсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

В заявлении отмечается, что в течение всего прошлого года Банк России направил в профильные службы информацию о более 38 тыс. мошеннических сайтов и сервисов. Из них около 4,5 тыс. обращений касались страниц в социальных сетях, свыше 1,5 тыс. запросов — каналов в мессенджере Telegram и еще 35 обращений — различных мобильных приложений.

«За первые шесть месяцев текущего года Банк России инициировал блокировку 24,5 тыс. мошеннических ресурсов, в том числе около 1 тыс. каналов в Telegram», — добавили в пресс-службе регулятора.

Также в ЦБ РФ обратили внимание, что уже на протяжении нескольких лет осуществляют работу по выявлению мошеннических сайтов и сервисов. Обычно сведения о таких интернет-ресурсах направляют в Генеральную прокуратуру РФ и регистраторам доменных имен, которые ограничивают к ним доступ.

При этом у граждан также есть возможность сообщить Банку России о подозрительных приложениях и сайтах. Соответствующие данные можно отправить через интернет-приемную регулятора, уточняется в заявлении.

Ранее в РФ зафиксировали шестикратный рост утечек персональных данных граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами