В ЦБ РФ отчитались о блокировке мошеннических ресурсов в 2024 году

Центральный банк РФ за первые шесть месяцев 2024 года инициировал блокировку 24,5 тыс. мошеннических интернет-ресурсов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.

В заявлении отмечается, что в течение всего прошлого года Банк России направил в профильные службы информацию о более 38 тыс. мошеннических сайтов и сервисов. Из них около 4,5 тыс. обращений касались страниц в социальных сетях, свыше 1,5 тыс. запросов — каналов в мессенджере Telegram и еще 35 обращений — различных мобильных приложений.

«За первые шесть месяцев текущего года Банк России инициировал блокировку 24,5 тыс. мошеннических ресурсов, в том числе около 1 тыс. каналов в Telegram», — добавили в пресс-службе регулятора.

Также в ЦБ РФ обратили внимание, что уже на протяжении нескольких лет осуществляют работу по выявлению мошеннических сайтов и сервисов. Обычно сведения о таких интернет-ресурсах направляют в Генеральную прокуратуру РФ и регистраторам доменных имен, которые ограничивают к ним доступ.

При этом у граждан также есть возможность сообщить Банку России о подозрительных приложениях и сайтах. Соответствующие данные можно отправить через интернет-приемную регулятора, уточняется в заявлении.

Ранее в РФ зафиксировали шестикратный рост утечек персональных данных граждан.