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Врач объяснила, почему нельзя спать в одной кровати с домашней собакой

Mirror: врач из Англии рассказала, что совместный сон с собакой может привести к астме

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Shutterstock

Врач из Англии объяснила, почему нельзя спать в одной кровати с домашней собакой, пишет Mirror. По мнению доктора, это может быть опасно для здоровья.

Доктор Дебора Ли рассказала, что совместный сон с собакой в одной постели может негативно сказаться на здоровье человека. Основной проблемой является перхоть и шерсть животного, которые вызывают аллергические реакции, включая астму и дерматит.

Кроме того, наличие блох и различных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, может привести к серьезным заболеваниям.

Эти бактерии легко передаются через контакт с животным, особенно если оно находится в непосредственной близости от места сна человека. Поэтому врач настоятельно рекомендует избегать близкого контакта с домашними животными в зоне отдыха и спальне.

Женщина добавила, что помимо проблем со здоровьем, существует риск нарушения режима сна, так как собака в кровати может нарушить спокойствие и тишину, необходимые для полноценного отдыха. Также стоит учитывать, что некоторые породы могут испытывать стресс или дискомфорт, находясь в незнакомой обстановке или рядом с человеком, который спит.

Ранее врач рассказала, сколько часов сна нужно взрослым и детям.

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