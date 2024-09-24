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Стало известно о программе США по отслеживанию американцев на Украине

Politico: США ввели программу по отслеживанию американцев, посещавших Украину

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Jacquelyn Martin/AP

США в 2022 году запустили программу по отслеживанию американцев, которые посещали Украину. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой источники.

«Программа, о которой ранее не сообщалось, была нацелена на выявление американцев, которые могут стать склонными к насилию после возвращения», — подчеркивает издание.

При этом спецслужбы США в рамках этой программы пропустили посещавшего Украину Райана Уэсли Раута, подозреваемого в недавнем покушении на кандидата в президента США Дональда Трампа.

По данным источников издания, один из сотрудников министерства якобы знал о поездке Раута на Украину, но не инициировал проверку мужчины после его возвращения, а также после написания книги, в которой содержались угрозы Трампу.

Отмечается, что в рамках программы не было никаких официальных списков отслеживаемых после поездок на Украину граждан США.

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