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В Киргизии пресекли деятельность группировки по торговле детьми

Киргизские спецслужбы пресекли работу группировки торговцев детьми

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Киргизские спецслужбы пресекли работу группировки по торговле детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

«Пресечена деятельность устойчивой транснациональной преступной организации, состоящей из числа иностранных граждан и граждан Кыргызстана, специализирующейся на незаконном усыновлении и вывозе несовершеннолетних детей за пределы Кыргызской Республики с целью последующей их продажи», — сообщили в пресс-службе.

По данным ГКНБ, группировка действовала с 2022 года по настоящее время — путем манипуляций, подкупа и нарушений законодательства страны, участники группировки получали право опекунства над детьми из социально уязвимых слоев. Сколько детей было продано во время преступной деятельности группировки — не разглашается.

Все обвиняемые водворены в СИЗО.

До этого в Узбекистане женщина попыталась обменять свою дочь на дом и лишилась свободы.

Ранее россиянку заподозрили в продаже своей дочери из-за долгов по микрозаймам.

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