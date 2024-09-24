В Киргизии пресекли деятельность группировки по торговле детьми

Киргизские спецслужбы пресекли работу группировки по торговле детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

«Пресечена деятельность устойчивой транснациональной преступной организации, состоящей из числа иностранных граждан и граждан Кыргызстана, специализирующейся на незаконном усыновлении и вывозе несовершеннолетних детей за пределы Кыргызской Республики с целью последующей их продажи», — сообщили в пресс-службе.

По данным ГКНБ, группировка действовала с 2022 года по настоящее время — путем манипуляций, подкупа и нарушений законодательства страны, участники группировки получали право опекунства над детьми из социально уязвимых слоев. Сколько детей было продано во время преступной деятельности группировки — не разглашается.

Все обвиняемые водворены в СИЗО.

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