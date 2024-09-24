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На Украине выросло количество бездомных

The Guardian сообщила об увеличении количества бездомных на Украине

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

На Украине выросло число бездомных. Об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на благотворительную организацию Depaul International.

Как говорится в публикации, точное количество бездомных в стране неизвестно. При этом, по информации Depaul International, почти четверти из тех, кто ночует на улице или в аварийных убежищах, пришлось покинуть свои дома.

В материале также сказано, что свыше 3,5 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами с начала конфликта. Кроме того, сообщается, что 6,2 млн украинских беженцев в Европе рискуют остаться на улице.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу нужно перестать тратить деньги на украинских беженцев, а также призвал вернуть их домой.

По его словам, Киев планирует вернуть в страну 7,5 млн граждан, чтобы «кормить» 10,5 млн пенсионеров. Украинское правительство сделает это «без принуждения», подчеркнул Зеленский.

Ранее Украину уличили в принудительной мобилизации бездомных и наркоманов в Харькове.

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