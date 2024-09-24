В Свердловской области спасли кота с простреленной стрелой челюстью

В Свердловской области неизвестный прострелил челюсть кота стрелой от арбалета. Об этом сообщает Telegram-канал «Березовский. Сила_БГО».

Животное нашли в поселке Сарапулка накануне. Инородный предмет пробил коту кость и прошел сквозь челюсть. На данный момент неизвестно, кто жестоко обошелся с диким котом.

Ветеринары вытащили стрелу и оказали всю необходимую помощь.

«Кот жив, мужчина, который его нашел, забрал беднягу долечиваться домой», – сообщается в публикации.

На следующий день временный владелец рассказал, что кот отошел от наркоза, поел и «ушел гулять». Позже вернулся, получил дозу необходимого лекарства, снова поел и ушел из дома. Мужчина отметил, что животное дикое, поэтому привыкло находиться на улице.

По данным сообщества, заявлений по факту произошедшего они не получали. Тем не менее данные об инциденте зарегистрированы, организована проверка. По результатам примут процессуальное решение.

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